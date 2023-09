Conterio: “Diarra alla Juventus? E’ uno dei profili in lista…”

Marco Conterio , intervenuto in diretta su Raidue, ha parlato dell'interesse della Juventus per Habib Diarra . Il centrocampista dello Strasburgo sarebbe stato cercato dal club bianconero già in estate ma senza che sia arrivato l'affondo decisivo. Sull'eventualità che la Vecchia Signora possa tornare su di lui nella prossima finestra di calciomercato ha risposto:

"Juventus così vicina a Diarra? No, vicina no. E' uno dei nomi che segue. C'è un problema. C'è un problema vista la Juventus di questa stagione senza Champions. Lo Strasburgo ha rifiutato 25-30 milioni dal Wolverhampton, sono cifre che per i bianconeri sono importanti, è una decisione certamente forte quella di scegliere se investire o meno sul giocatore. E' comunque uno di quei profili che sta portando la Juventus ad andare verso una nuova direzione sul mercato, verso i Diarra, è un giocatore con questo profilo quello che seguirà per il centrocampo".