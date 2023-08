Calciomercato Juve, conferme per Diarra ma c’è la minaccia Premier

Diarra appare sempre più il principale obiettivo della Juve per il centrocampo: la concorrenza sul giocatore però arriva anche dalla Premier

Con Amrabat e Thuram che appaiono trattative molto complicate, la Juventus sembrerebbe aver riversato le sue attenzioni per Diarra . Il club bianconero riterrebbe alla portata sia il costo del cartellino che l'ingaggio del calciatore dello Strasburgo .

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, è possibile che su questo fronte la Juventus cerchi di imbastire una trattativa lampo. Infatti, non mancherebbe la concorrenza per Diarra e già due offerte sono state inviate in precedenza da Lens e Wolfsburg e già rifiutate.