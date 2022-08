Conte: “Kulusevski ha tutte le qualità per essere un top player”

Ieri l'esordio vincente in Premier per il Tottenham, che ha battuto 4-1 il Southampton: grande protagonista l'ex Juve, elogiato dal tecnico.

redazionejuvenews

La Serie Aprenderà il via nel prossimo fine settimana, la Premier League invece ha già aperto i battenti con le prime partite. Nel pomeriggio di ieri c'è stato l'esordio del Tottenham di Antonio Conte, che ospitava il Southampton. Per gli Spurs la gara è iniziata in salita, con il gol degli ospiti al 12' minuto con Ward Prowse. La squadra di casa però non perde la calma e continua a macinare gioco e al 21' trova il pareggio con Sessegnon, abile a colpire di testa sul cross tagliato perfetto di Kulusevski. Dieci minuti dopo arriva anche il vantaggio del Tottenham con Dier, anche lui di testa, su cross di Son. Nella ripresa poi arriva prima il 3-1 con un autogol di Salisu e poi il 4-1 di Kulusevski con uno splendido sinistro a giro.

Lo svedese ex Juventus è stato grande protagonista del match e Conte, al termine della partita, lo ha esaltato ai microfoni di Sky Sport: "Kulusevski è un giocatore che ha solamente 22 anni e può diventare un crack. Ha tutte le qualità per essere un top player sotto tutti i punti di vista. Ha forza, ha strappo, ha assist e fa gol. E’ un giocatore di grandissima prospettiva ed ora sta solamente a lui voler raggiungere certi livelli. Sta a lui. Elogi anche per l'altro ex bianconero: "Anche Bentancur ha fatto una partita strepitosa, tutti sono stati bravi quest’oggi".

Kulusevski dal suo sbarco a Londra ha completamente cambiato marcia. Il giocatore visto a singhiozzo e sfiduciato negli ultimi tempi a Torino, si è trasformato in un vero e proprio trascinatore. Nella scorsa stagione, in 18 partite di Premier League ha collezionato 5 gol e 8 assist, contribuendo in maniera importante alla rimonta che ha portato il Tottenham alla qualificazione in Champions League. E in questa prima uscita stagionale ha ripreso da dove aveva finito: un gol, un assist e una forma smagliante.