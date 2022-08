Casini fiducioso: “Il calcio italiano sta bene e piace molto all’estero”

Lorenzo Casini , presidente della Serie A , ha rilasciato un'intervista a Il Foglio, toccando diversi temi. Ecco le sue parole sul nostro campionato: "Come sta il calcio italiano? "Sta bene. Le squadre mi pare si siano tutte rafforzate e c'è anche molto entusiasmo, probabilmente dovuto anche alla vicinanza tra la fine del campionato scorso e questo nuovo inizio. Dal punto di vista finanziario? Le squadre stanno lentamente uscendo dagli effetti della pandemia, quando gli introiti si sono sensibilmente ridotti. Mi limito a ricordare che il Parlamento, per aiutare le società sportive, ha sospeso i loro versamenti tributari fino a novembre, per cui bisognerà ora trovare soluzioni graduali. Rimane comunque alto l'interesse degli investitori. Sugli investitori? Se guardiamo a proprietà straniere come Bologna, Fiorentina, Spezia, o anche la Roma, per citarne alcune, si vede una grande passione con investimenti importanti, anche in infrastrutture. Se i proprietari sono fondi d'investimento, vi è sempre e deve esservi innanzitutto una attenta valutazione sulla redditività economico finanziaria".

Sulle proprietà: "La crescita della Serie B sta aiutando tutto il movimento. Una Serie B competitiva, con piazze importanti come Bari, Cagliari, Genoa, Palermo, Parma, Venezia, ma non solo, favorisce anche lo sviluppo della Serie A. E vedere il Como che ha portato in Italia Fabregas, inseguito per tanti anni da diverse squadre di A, è un bel segnale....Nel calcio, come nella politica, le riforme sono sempre all'ordine del giorno. Basta ricordare come nacque il campionato a girone unico: ci vollero anni per attuare la prima proposta di Pozzo. Vi sono cambiamenti che sarà importante discutere tutti insieme con la Federazione. Di sicuro c'è la necessità di migliorare la percezione che l'opinione pubblica ha del calcio, soprattutto di quello di Serie A, e di ricucire in modo virtuoso tutta la filiera dai giovanissimi fino al professionismo, perché oggi vi è come una cesura che non aiuta la crescita, anche culturale, di tutto il movimento".