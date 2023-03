Conte: “Voglio lottare per vincere, adesso sto finalmente bene”

Antonio Conte, allenatore del Tottenham ed ex Juve, ha detto la sua in conferenza stampa. Ecco le sue parole: "Lo sapete bene, per me sarebbe un successo chiudere lottando. Se lottiamo per essere competitivi per vincere qualcosa, penso che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Il Tottenham ha bisogno di avere questo traguardo in mente, di lottare in ogni stagione per vincere qualcosa d'importante. Di lottare per vincere: non è facile e penso che siamo nel Paese in cui vincere è più difficile. La Premier League è il top e molti club vogliono vincerla: tanti migliorano di anno in anno e devi essere preparato per migliorare il tuo livello. Ogni stagione voglio essere competitivo per vincere qualcosa: se non succede, non sono soddisfatto.