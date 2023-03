Mercato Juve – Donnarumma, Brozovic e un colpo da 30 milioni / News

Se la banda Allegri dovesse comunque riuscire a qualificarsi per le coppe europee, le ambizioni anche in ottima calciomercato non sarebbero poi così lontane da quelle di inizio stagione quando arrivarono pezzi da 90 come Pogba e Di Maria. Ecco perché non stupiscono le indiscrezioni che parlano di tre grossi nomi accostati alla Vecchia Signora. Ecco come stanno le cose per ognuno di loro<<<