Conte: “Sarebbe bello se fossimo noi a spodestare il regno della Juventus”

Le dichiarazioni rivolte ai bianconeri dopo la vittoria dell'Inter

Dopo la vittoria contro il Sassuolo, Antonio Conte si presenta ai microfoni di DAZN per parlare della situazione Campionato, che vede l'Inter a più undici punti sulla seconda, il Milan, e a più dodici sulla terza, la Juventus. "Io penso che sicuramente c'era da fare uno step se volevamo fare una stagione da protagonisti, nel senso vero e diventare pretendenti per lo Scudetto. C'era da alzare la soglia di attenzione, della resilienza, della tecnica. Ci sono partite come quella di oggi che arriva a San Siro con la testa sgombra e viene qua a giocare la partita. Ogni volta che vinciamo mettiamo un mattone pesante nella nostra classifica, ma lanciamo un grosso segnale anche ai nostri rivali. L'Inter è una serie pretendente per lo Scudetto. In Italia da 9 anni vince sempre la stessa squadra, l'Inter non vince da 10 anni e per questo sarebbe molto bello se fossimo noi a spodestare il regno della Juventus".