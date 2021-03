Zaccheroni: “Pronostico scudetto? Per me Juve terza. Vorrei vedere insieme CR7 e Lukaku”

L'allenatore ha parlato

TORINO - Alberto Zaccheroni, allenatore, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole circa la lotta scudetto nel campionato di Serie A: "Non credo che l'Inter abbasserà la guardia, anche per l'allenatore che ha lo ritengo improbabile. Poi il calcio sa anche stupire. Di certo la Juve dovrà fare i conti con l'enorme motivazione nerazzurra e la loro voglia di portarsi a casa lo scudetto, e col Milan stesso, che non avrà più le Coppe, gioca in fiducia, per me è da sempre uno dei favoriti. Ma molto dipenderà anche dalla crescita della Juve, in quanto tempo tornerà ad essere la vera Juve. Focolaio Covid all'Inter? Qualcosa toglierà ai nerazzurri, anche se con l'organico e la 'fame' che hanno non credo ne saranno pesantemente condizionati. Questo è un campionato anomalo, con tantissime variabili, a partire dal Covid, che ti impedisce di sapere quali giocatori avrai a disposizione il giorno dopo. Per non parlare dell'assenza del pubblico e dei 5 cambi".