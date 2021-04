Conte: “Sta a noi continuare in questo percorso e meritare il primo posto. Che è meritato”

Il tecnico dell'Inter ha parlato

TORINO - Antonio Conte , tecnico dell' Inter , ha parlato dopo la vittoria contro il Bologna ai microfoni di Sky Sport: "Abbraccio con Oriali? Con Lele ci lega un rapporto molto forte, da quando ero ct e abbiamo iniziato a lavorare insieme. È inevitabile che man mano che si avvicina alla fine, ogni vittoria diventa pesante. Vincere su un campo come quello di Bologna, contro una squadra che ti fa giocare senza tranquillità, è stato un bel passo avanti. Il Bologna è una grande squadra con un allenatore molto molto bravo. Il pomeriggio è stato lungo, è iniziato alle 12.30, ho guardato il Milan e poi il Sassuolo contro la Roma. Non ho visto la Juve perché eravamo in pre gara. Giocare dopo tutti non è mai semplici e non lo è neanche al rientro dalle nazionali. I ragazzi sono stati bravi a metterci la giusta attenzione e lo spirito giusto. Questa vittoria deve però essere suggellata dal recupero".

Poi ancora: "Abbraccio scudetto? Non può esserlo perché lo scudetto è da conquistare sul campo e bisogna arrivare primi. La matematica deve assegnare lo scudetto e ci sono dieci partite da giocare, per alcune nove. La strada è lunga, ci sono dai 27 ai 30 punti da assegnare e sappiamo che il campionato italiano è difficile. Man mano che diminuiscono le partite si vede qualcosa, qualcosa che noi adesso vediamo più vicino di altri ma starà a noi continuare a fare questo percorso e a meritare i primo posto, come lo abbiamo meritato finora. Ma non abbiamo fatto ancora niente. un passo in avanti, faccio i complimenti ai ragazzi perché dopo le nazionali non è mai facile e invece hanno avuto spirito e giusta attenzione. Ci sono ancora dieci partite, man mano che diminuiscono è normale vedere il traguardo più vicino. Sta a noi continuare in questo percorso e meritare il primo posto. Che è meritato".