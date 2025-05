Conte-Juventus, Antonio ha già deciso / News

Nuovi aggiornamenti riguardanti la Juventus e ogni discorso relativo al possibile nuovo allenatore dei bianconeri

La Juventus è completamente dentro alla lotta Champions League. L’obiettivo è fissato e serve a minimizzare i danni di una stagione altamente deludente. Dopo le eliminazioni dalle coppe in cui era coinvolta – Champions League, Coppa Italia, Supercoppa Italiana – nonché dalla lotta scudetto, non resta che il quarto posto. Obiettivo mica semplice da raggiungere vista l’alta concorrenza che c’è in Serie A: la Roma, la Lazio e il Bologna condividono il medesimo obiettivo con la squadra che – per l’occasione – è stata affidata a Igor Tudor. L’ex Lazio e Marsiglia ha il delicato compito di riportare la Juve nell’Europa che conta. Viatico obbligato per garantire le entrate che serviranno a finanziare il calciomercato estivo. Tudor, poi, dovrà anche occuparsi del Mondiale del Club. Ma dopo questo doppio mandato, potrebbe già finire l’esperienza juventina che è la terza della sua carriera. Il motivo? La Juventus ha un sogno: riportare Antonio Conte alla Continassa.

Juventus-Conte: passi in avanti? – Notizie calciomercato

La Juve ha in mente questo piano da un bel po’ e non ha più senso farne mistero. Antonio Conte è più di un’idea: è un desiderio, è la convinzione di poter tornare ai vertici del calcio italiano. Ma non sarà facile ingaggiarlo. Ha ancora due anni di contratto con il Napoli e sappiamo bene quanto difficile sia trattare con Aurelio De Laurentiis. E poi ci sono i desiderata del tecnico da tenere in considerazione. Lui a Napoli rimarrebbe pure, ma non sente la completa garanzia del club in termini di calciomercato. Una garanzia che Conte chiederebbe tale e quale anche alla Juventus. E infatti, secondo quanto riferito dal QS, l’allenatore salentino avrebbe già fatto recapitare questo messaggio: torno solo se ci sono garanzie in termini di calciomercato. Ma per poterle dare, serve arrivare in Champions League. L’esito di questa stagione è strettamente legato alla prossima. Il sogno Conte c’è, ma vanno create le condizioni per realizzarlo. In tutto questo, è uscita fuori una notizia bomba su Osimhen <<<