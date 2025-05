Pedullà: “Osimhen ha dato priorità alla Juve, grandissimo rapporto con Giuntoli”

Le parole del giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà sul possibile arrivo di Osimhen alla Juve

Kolo Muani probabilmente non verrà riscattato e Vlahovic ha deluso le aspettative: la Juve la prossima estate dovrà mettersi alla ricerca di un rinforzo in attacco. Il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Victor Osimhen, pallino di Giuntoli sin dai tempi del Napoli e ora in uscita dal club azzurro. Acquistarlo e trattare con De Laurentiis sarà però tutt’altro che semplice, soprattutto perchè la clausola rescissoria da 75 milioni è valida solo all’estero.

Mercato Juve, le parole di Pedullà su Osimhen

Alfredo Pedullà ha spiegato: “La clausola di Osimhen è di 75 milioni ed è valevole solo per l’estero. Il Napoli, una volta finito il prestito, potrebbe esercitare il rinnovo per un altro anno ma in questo caso guadagnerebbe 15 milioni netti e quindi non penso che verrebbe esercitata questa opzione. Osimhen ha dato priorità alla Juve perché c’è un grandissimo rapporto con Giuntoli. L’obiettivo resta sia se la Juve dovesse andare che non andare in Champions, perché lui ha scelto la Juve. L’Arabia è alternativa e la sua volontà rispetto al contratto in scadenza 2026 è un passaggio importante in relazione alla clausola”. Nel frattempo arriva un annuncio clamoroso in vista del prossimo mercato estivo: Osimhen alla Juve <<<