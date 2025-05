Conte-Juventus, annuncio su Sportitalia poco fa! / News

Nuovi aggiornamenti relativi al futuro della Juventus per quel che riguarda la panchina: ecco cosa c'è da sapere

È una Serie A che avrà molto da dire fino all’ultimo minuto utile. Tutto si deciderà all’ultima giornata: dalla lotta scudetto a quella per i piazzamenti in Europa. Sono stati i risultati dell’ultimo turno a confermare la tendenza: la vittoria dell’Inter, il pareggio del Napoli, il pareggio della Juventus a Roma contro la Lazio. Sono destini che si incrociano, questi. Esiti che potrebbero cambiare le carte in tavola e determinare le successive stagioni. Se non altro, determinare le panchine. Sì, perché l’allenatore del Napoli potrebbe finire alla Juventus. Ma dipenderà da tante cose e – tra le altre – da come finirà questa stagione. L’ipotesi Conte è sempre viva in casa Juventus. Cristiano Giuntoli non ne sta facendo nessun mistero: sogna lui per la ripartenza juventina. E in merito a questo, ci giungono importanti novità.

Calciomercato / Conte alla Juventus: ecco l’annuncio!

Di Antonio Conte alla Juventus si continua a parlare nei salotti in cui si commenta il calciomercato. Ad esempio, quello di Sportitalia. Giovanni Albanese, a Sportitalia, ha rivelato che: “Antonio Conte è l’allenatore più juventino che ci sia in questo momento in Serie A. Quando parla lo riconoscono tutti nell’ambiente bianconero, perché quei concetti sono ben chiari a chiunque abbia indossato la maglia della Juve e ci abbia vinto in una o più occasioni. La maggior parte del popolo juventino lo sogna di nuovo sulla panchina il prossimo anno”. Tuttavia, il giornalista ci ha anche tenuto a precisare che: “Di scontato però non c’è nulla, anche perché al Napoli sta facendo la storia e bisognerà prima comprendere le intenzioni del suo club”. Insomma, come abbiamo detto all’inizio, molto di quello che ne sarà in futuro dipenderà da cosa accadrà nel presente. La Juventus, nel frattempo, pensa al suo orticello. E quindi ad ottenere quella vitale qualificazione alla prossima Uefa Champions League. E in tutto questo, occhio: in vista della prossima stagione la Juventus potrebbe vedere stravolta la sua formazione <<<