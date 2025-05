Conte alla Juventus: c’è la data! Pedullà fa impazzire i tifosi | News

Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione sulla Juventus e sulla possibilità di vedere Conte in bianconero il prossimo anno

Conte-Juventus, sarà l’argomento delle prossime settimane. Alfredo Pedullà ha spiegato lo stato delle cose.

Conte tornerà alla Juve? Sono giorni caldissimi, anche perché la questione scudetto è tutto tranne che risolta definitivamente. Ed anche per questa ragione, al centro di tutto, ora non c’è questo. Ma sotto sotto, in casa Juventus si sta già ragionando di quello che potrebbe succedere da qui al termine della stagione. Nella misura in cui le novità più grosse riguarderanno proprio il futuro della panchina. Tudor ha fatto bene ma non resterà. Conte è nel mirino, ma fino a che punto? Alfredo Pedullà su Sportitalia ha spiegato quelle che sono le sue informazioni in merito.

Pedullà su Conte alla Juventus: “Vuole tornare”

Attraverso il suo editoriale, Pedullà non ha lasciato troppo spazio all’immaginazione. Ed ha detto cose che – per chi ci spera – sono musica per le proprie orecchie. “Conte – ha spiegato Pedullà – vuole tornare alla Juve che questa volta ha aperto e ha anche programmato per il 15 giugno (giorno in più o in meno) il momento del ribaltone. La Juve vuole Conte più Osimhen, quindi intende aprire due tavoli con il Napoli. Certo, De Laurentiis potrebbe trattenere Conte perché c’è un contratto, ma a chi converrebbe? Infatti, nel frattempo si è cautelato andando oltre un semplice sondaggio con Max Allegri“. Vedremo quello che succederà. Di sicuro, noi abbiamo immaginato come potrebbe cambiare la formazione con lui in panchina. Se volete guardare la nostra gallery in merito, vi lasciamo il link qui sotto.

