Conte alla Juve? L’allenatore del Napoli concentrato sul presente

Le parole dell'allenatore del Napoli Antonio Conte sul suo futuro: il tecnico italiano tornerà sulla panchina della Juve?

Rivedere Antonio Conte sulla panchina della Juve è il sogno, non tanto segreto, di tanti tifosi bianconeri. Il tecnico italiano sta facendo le fortune del Napoli, in piena lotta scudetto con l’Inter, ma il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Intervenuto al termine del match contro il Milan il tecnico azzurro ha detto: “Dobbiamo essere consci che stiamo facendo qualcosa di straordinario e miracoloso. Abbiamo partecipato solo a una competizione perché in Coppa Italia abbiamo fatto due turni. Dobbiamo essere feroci, restano otto partite e poi penseremo al futuro. Per quanto riguarda il mio inserimento è stato perfetto, fin sopra le aspettative perché sono stato accolto subito benissimo. Era la prima volta che ricevevo senza aver dato niente. Oggi, in parte, abbiamo restituito l’entusiasmo che c’era già a Dimaro”.

Juve, le parole di Conte

Sulla lotta scudetto ha poi aggiunto: “E’ stata una partita importante oggi, ora abbiamo 9 punti di vantaggio sulla quinta oltre a tornare a -3 dall’Inter. La Champions sarebbe una traguardo importantissimo, vedendo le altre rose. Mantenere i tre punti in scia all’Inter è stato molto importante. Se abbiamo tutti a disposizione possiamo dare fastidio con tutte le difficoltà che abbiamo incontrato in questi ultimi 3 mesi. Ci si dimentica che periodo abbiamo affrontato e con chi. Gli alibi non devono esistere ma vanno dati meriti a questi ragazzi. Oggi il primo tempo è stato di livello assoluto, che mi auguro che venga ripetuto per 90′ senza se ci venga l’angoscia”. Nel frattempo arriva un aggiornamento sulla panchina bianconera: Mancini alla Juve? Di Marzio sgancia la bomba <<<