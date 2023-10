Conte nuovo allenatore del Napoli? L’ex Juve: “Mi godo la famiglia ma…”

Intervistato da Sky Sport Antonio Conte ha parlato delle voci che lo vorrebbero come nuovo allenatore del Napoli: le parole dell'ex Juve

Intervistato da Sky Sport a margine dell'evento sui 100 anni della famiglia Agnelli, l'ex Juve Antonio Conte ha parlato delle voci che lo vorrebbero come nuovo allenatore del Napoli: "Ti rivedremo presto in panchina? Mi godo la famiglia, ho fatto una scelta precisa nel momento in cui ho deciso di fermarmi con il Tottenham. Di base c’è la volontà di riposare, ma nel percorso possono succedere tante cose".