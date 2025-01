Conte: “Alla Juventus grande esperienza e grandi insegnamenti”

In conferenza stampa, Conte ha parlato delle sua esperienza alla Juventus: l'allenatore ha ricordato i sedici anni trascorsi in bianconero

Intervenuto alla conferenza stampa di presentazione del match di Serie A contro la Juventus, ha parlato l’allenatore del Napoli, Antonio Conte. Ecco le sue parole: “Ho trascorso 16 anni tra calciatore e allenatore alla Juventus. Gran parte della mia vita calcistica l’ho trascorsa alla Juventus. Per me è stata una grandissima esperienza, un grande insegnamento sotto tanti punti di vista. Io cerco di essere migliore, non solo rispetto ai tempi della Juve, ma anche rispetto ai tempi di 24 ore fa. Abbiamo il dovere di migliorarci quotidianamente. Mi sento più completo. Ho avuto anche esperienze importanti, all’estero, come commissario tecnico, e quindi è inevitabile che ho immagazzinato tanto in questo percorso. Se vuoi restare in scia, devi sempre evolverti, sia nella psicologia, sia nei rapporti umani con le persone che lavorano nel club. Non ti devi mai sentire appagato. E ci vuole passione. Fare questo brucia energie e forze”.

Conte: “Molti pareggi della Juve potevano essere vittorie”

Inoltre, sull’attuale Juventus di Thiago Motta, il tecnico ha aggiunto: “La Juventus è imbattuta da 21 partite. Non c’è stata una squadra che è riuscita a batterla. Poi magari qualche pareggio potevano essere delle vittorie, e quindi si è creato questo distacco. Non dimentichiamo che 13 punti di distacco ora, ma l’anno scorso siamo arrivati a 18 punti dalla Juve l’anno scorso. Ci dimentichiamo rispetto al Milan, all’Inter, alla Juve, all’Atalanta quanto siamo arrivati dietro. Oltre al distacco che si è creato quest’anno, il gap con l’anno scorso oggi ce lo siamo dimenticati tutti quanti”. Leggi anche i precedenti tra Napoli e Juventus <<<