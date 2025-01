Padovano: “Il Napoli ha più chance di vittoria della Juventus”

Padovano ha parlato della prossima sfida in Serie A tra Napoli e Juventus: per l'ex calciatore, gli azzurri sarebbero leggermente favoriti

Intervistato per TJ, Michele Padovano ha parlato della prossima sfida della Juventus al Napoli in Serie A. Ecco le sue parole: “Il Napoli giocherà per vincerle tutte, compresa quella con la Juventus. Di certo non sarà come affrontare il Brugge, per cui se vorrai impensierirli è chiaro che dovrai essere efficace li davanti. Se penserai di doverti solo difendere e basta, purtroppo a Torino potresti tornare solo con una sconfitta e basta. Io credo che sarà una bella partita, entrambe le formazioni tenteranno di imporre il proprio gioco per vincere. I partenopei, a mio parere, sfrutterà i giorni in più di riposo e per questo avrà qualche possibilità in più di vincerla”.

Padovano: “Napoli-Juve indicativa per il proseguo del campionato”

L’ex calciatore ha proseguito: “Sicuramente Napoli-Juve darà una chiara indicazione perché più avanti vai e più il campionato si accorcia sempre di più. I partenopei hanno dimostrato di giocare bene a calcio e sono guidati da un capopopolo come Conte che sa quel che vuole e che è in grado di trasferire la mentalità vincente ai suoi giocatori. Non è un caso che lo scorso anno, con una formazione uguale per 8/11, gli stessi calciatori hanno vissuto una stagione negativa”. Guarda anche come sono andati i precedenti incontri tra Napoli e Juventus <<<