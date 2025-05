Conte alla Juventus, DAZN sgancia la bomba | News

Rispetto alla possibilità di vedere Conte alla Juventus, arrivano degli aggiornamenti bollenti di cui vale la pena parlare

In casa Juventus si continua a parlare di futuro. La qualificazione in Champions League non cambia i piani, ovviamente.

La Juventus s’è qualificata alla prossima Champions League. Che – come noto – sarà ricchissima. Non importava come, bisognava qualificarsi. Allo stesso tempo, però, dal prossimo anno non si potrà più sbagliare. Ed i bianconeri dovranno tornare a parlare di trofei e di vittorie. Non di qualificazioni Champions, appunto. Anche per questo motivo, sono giorni che vi assicuriamo che Antonio Conte è stato messo nel mirino del club. Nella notte, sono arrivati aggiornamenti molto importanti in merito.

Juventus-Conte, ecco tutte le informazioni dell’ultimo minuto

Il giornalista Orazio Accomando ha fatto il punto della situazione su X confermando qualcosa di molto chiaro: “A partire da domani (oggi ndr) la Juventus farà all-in su Antonio Conte“. Per lui, secondo la stessa fonte, sarebbe pronto uno stipendio da 8 milioni di euro a stagione più bonus. Antonio firmerà per tre anni in bianconero. E al Mondiale per club, in panchina, dovrebbe esserci lui. Questo, è quello che invece può svelarvi in esclusiva Juvenews. Novità sono attese nei prossimi giorni anche rispetto a a questo. La seconda settimana di Giugno, potrebbe essere quella giusta. E sempre parlando di Juventus, occhio: noi abbiamo provato ad immaginare com’è che potrebbe essere la formazione bianconera con Conte in panchina. Qualcosa di straordinario. Qui sotto, vi lasciamo il link.

