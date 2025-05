Conte alla Juventus: annuncio in diretta Rai | Mercato

Nuovi aggiornamenti relativi alla Juventus e a quello che potrebbe succedere relativamente ad Antonio Conte in panchina

Mancano quattro partite alla fine del campionato di Serie A e praticamente tutti gli obiettivi sono ancora in discussione. Dall’emozionante corsa scudetto che riguarda Inter e Napoli fino alla calda lotta per non retrocedere. Nel mezzo, la bagarre per i piazzamenti europei che coinvolge ben cinque squadre. Tra queste, la Juventus. Che – come Lazio, Roma, Fiorentina, Bologna – sogna di chiudere al quarto posto e partecipare, quindi, alla prossima edizione di Uefa Champions League. Ne vale il blasone del club e ne vale la grandezza del portafoglio per il calciomercato estivo. Il quale, dovrà partire dallo scioglimento del nodo panchina. Igor Tudor è convinto di potersi giocare la conferma chiudendo al quarto posto e disputando un buon Mondiale per Club. Ma il diesse Cristiano Giuntoli si guarda anche intorno. Si fanno molti nomi: da Gian Piero Gasperini a Stefano Pioli. Ma ce n’è uno che, per distacco, è il preferito della società. Quel nome è Antonio Conte.

Conte alla Juventus? Ecco l’annuncio | Notizie calciomercato

Le prospettive per un approdo di Antonio Conte alla Juventus si fanno via via più realistiche. A dirlo, tra gli altri, ecco anche Paolo Paganini, giornalista e volto noto di Rai Sport, che è intervenuto durante la trasmissione TiAmoCalciomercato, trasmessa sul canale YouTube di Calciomercato.it, per parlare di calciomercato e di Juventus. Sul nodo panchina ha commentato che: “Tutte le strade portano a Conte”. Anche Paganini, quindi, come molti altri giornalisti del panorama italiano, è pronto a scommettere sul matrimonio 2.0 tra Antonio Conte e Juventus. Ha poi aggiunto che: “Il suo ritorno porterebbe un entusiasmo incredibile nell’ambiente bianconero”. Certo, non sarà così semplice. Antonio Conte è legato al Napoli da un contratto di tre anni. A tal proposito: “Ma poi trattare – conclude Paganini con De Laurentiis non è mai semplice. È tutto da vedere”. E allora, vedremo. Detto questo, sempre parlando di Juventus, attenzione: il prossimo anno la formazione potrebbe essere clamorosamente diversa <<<