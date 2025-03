Conte alla Juventus, annuncio clamoroso! / News

Circolano voci pesantissime rispetto a quello che potrebbe succedere in casa Juventus, in vista del prossimo anno

È già partito il processo post Empoli. Un processo apparentemente archiviato in poche battute, visto che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha esplicitamente confermato la posizione di Thiago Motta. Eppure, nonostante questo, è lecito continuare a domandarsi su quale sarà il futuro della guida tecnica juventina. La stagione in essere, inutile dirlo, è deludente. L’eliminazione prematura dalla Champions League per mano del PSV, poi quella clamorosamente imprevista dalla Coppa Italia per mano dell’Empoli, sono due ferite difficili da sanare. Specialmente se a questo aggiungiamo che la squadra è stata prestamente tagliata fuori – e non è questo che la società si aspettava – dalla corsa scudetto. E allora la domanda rimane: cosa succederà a giugno? Su questo argomento è intervenuto il noto giornalista Sandro Sabatini.

Calciomercato Juventus: clamoroso cambio in panchina?

Ai microfoni di Radio Sportiva ha detto: “In questi mesi non si è visto un miglioramento e i rapporti con i giocatori peggiorano di giorno in giorno. Non credo che resterà, a prescindere dal quarto posto”. Una delle teorie più accreditate, infatti, è che il futuro di Thiago Motta sia vincolato all’ottenimento dell’ultimo obiettivo rimasto per quest’anno: il quarto posto utile per la qualificazione alla prossima edizione della Uefa Champions League. Ecco, Sabatini non sembra di questo avviso. Secondo lui, infatti, l’addio di Thiago Motta si verificherà in ogni caso. E non è tutto, ha anche lanciato sul tavolo il tema del successore di Thiago Motta e ha sparato fuori due nomi da urlo. Le sue parole: “La Juventus si è messa in contatto con Conte e Gasperini”. Due profili clamorosi, tra i migliori del calcio italiano, che farebbero esultare non poco i tifosi juventini. Il primo ha esaurito un meraviglioso ciclo con l’Atalanta. L’altro non ha bisogno di presentazioni: una leggenda della Juve, prima come calciator e poi come allenatore. Sarebbe un ritorno clamoroso e, perché no, affascinante. Detto questo, sempre parlando di Juventus, occhio: sta circolando una voce pesantissima su Thiago Motta <<<