Conte alla Juventus: abbiamo novità! Antonio vuole... / News

Antonio Conte avrebbe le idee molto chiare rispetto al suo futuro. O almeno, questo è quel che sembra: il punto sulla Juventus

Difficile capire che cosa ci riserva il futuro. La Juventus, come in un eterno giorno della marmotta, si ritrova al cospetto di una situazione già vista. Ad esempio con Maurizio Sarri e Andrea Pirlo: un tentativo di rivoluzionare l’impostazione tecnica della squadra e poi l’impazienza o l’impossibilità politica di poter attendere che la rivoluzione faccia il suo corso. E quindi, via dopo un anno. Nei casi prima menzionati anche dopo trofei – scudetto per Sarri, coppe nazionali per Pirlo – alzati al cielo. Thiago Motta, che trofei non ne alzerà perché buttato fuori anzitempo da tutti quelli per i quali era in corsa con la squadra, potrebbe subire un percorso simile. E pure centrasse l’ultimo obiettivo stagionale rimasto – la qualificazione alla prossima edizione di Uefa Champions League – non è detto che verrà confermato. Il suo tempo, potrebbe essere già terminato qui. E la Juve, allora, si guarda intorno. Alla ricerca di profili di allenatore che magari necessitano di un minor tempo di adattamento. Vi viene in mente qualche nome? Anzi, vi viene in mente un nome in particolare?

Conte alla Juventus: ecco cosa sappiamo / News calciomecato

Lo scenario descritto fa rima con Antonio Conte, uno abituato ad arrivare e vincere subito grazie ad un metodo duro ma capace di far tirare fuori il meglio da ogni calciatore che ha a disposizione. La Juventus ci sta facendo un pensierino, questo non si può negare. Ma l’affare rimane di complicata realizzazione. L’ex tecnico, ora al Napoli, sembra molto concentrato sul far crescere la sua attuale squadra. Inoltre ha un contratto di tre anni che verrà onorato almeno fino al 2026. Servirebbe un grande gesto da parte della Juve per convincerlo a ri-sposare per la terza volta in carriera la causa bianconera. Nel frattempo si valutano anche altri nomi: su tutti, quello di Gian Piero Gasperini. E non finisce qui. Sempre parlando di calciomercato e di Juventus, attenzione: Giuntoli avrebbe già deciso il primo colpo <<<