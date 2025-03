Calciomercato Juventus, primo colpo! Giuntoli vuole prendere...

La Juventus ora sarebbe pronta al prossimo colpo da chiudere in sede di calciomercato: ecco di chi stiamo parlando

Ormai è andata. La stagione della Juventus è nuovamente franata sotto i colpi mortali dell’Atalanta di Gasperini: lo 0-4 maturato all’Allianz Stadium ha una portata storica. Mai, la Vecchia Signora si era arresa così in malo modo al cospetto di un avversario. Per quanto forte esso sia. Thiago Motta fa mea culpa ma paga dazio: qualcosa non è riuscito a trasmettere alla squadra. E qualcosa, forse, nelle sue idee tattiche, non funziona proprio. La società ha già avviato serie e profonde riflessioni sul futuro. Il nodo Thiago Motta non è sciolto: l’allenatore resta dov’è, per ora. E difficilmente verrà esonerato a stagione in corsa: questo avverrebbe solamente in caso di crollo drastico, quindi di un filotto di sconfitte consecutive. Per l’anno prossimo si vedrà. La Juve, nel frattempo, deve fare due cose: centrare l’obiettivo minimo del quarto posto – valevole per partecipare alla prossima edizione di Uefa Champions League – e lavorare già al prossimo calciomercato. Bisogna alzare il livello della rosa, anche sacrificando chi non si sta rivelando in grado e chi non ha più le giuste motivazioni.

Calciomercato Juventus: ed ecco qui il primo colpo

In tal senso, Giuntoli sta bruciando i tempi per chiudere già il primo colpo. Sarà, a meno di clamorosi colpi di scena, David Hancko. Il difensore sloveno del Feyenoord, che conosciamo sia per il suo breve passato alla Fiorentina che per il suo incrocio in Champions contro Milan e poi Inter, dovrebbe arrivare alla Continassa già nei primi di giugno. L’obiettivo è averlo pronto per l’edizione del Mondiale del Club che vedrà impegnata anche la Juventus. Centrale affidabile, è capace di muoversi anche da terzino sinistro. Questo lo rende ideale anche in ottica Andre Cambiaso: l’esterno, come sappiamo, è promesso sposo del Manchester City e dovrebbe trasferirsi in Inghilterra l’estate prossima. Thiago Motta – o chi per lui – aspetta Hancko.