Juve, Paredes: “Prima impressione buona, ma possiamo fare meglio”

Sulla Juve: "La mia prima impressione è buona. E' una grande squadra con giocatori forti e un grande allenatore. Possiamo fare ancora meglio, spero di dare il mio contributo. Cercherò di dare sempre il massimo, fare quello che mi chiede il mister, essere pronto ad aiutare la squadra. Il mister mi ha chiesto di giocare in verticale, qualcosa che io ho sempre cercato. Spero di poter essere d'aiuto in manovra e per la difesa. A me piace andare a prendere la palla vicino ai centrali, cercherò di farlo sempre meglio".