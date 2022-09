Juve, da Dia fino all’ex Kastanos: alla scoperta della Salernitana

Alla scoperta della Salernitana, prossimo avversario della Juve in Serie A: dal bomber Dia fino agli ex Kastanos e Candreva

redazionejuvenews

Sul proprio sito ufficiale la Juve ha pubblicato un interessante approfondimento sulla Salernitana, prossima avversaria in Serie A. Ecco il comunicato: "Reduce da quattro risultati utili consecutivi, la Salernitana arriva alla sfida di domenica sera (Allianz Stadium, ore 20.45) contro la Juventus forte di sei punti in classifica. Una stagione che non era cominciata nel migliore dei modi, con le sconfitte interne contro il Parma (0-2, in Coppa Italia) e contro la Roma (0-1, esordio in Serie A). La squadra granata si è però ripresa nel migliore dei modi: buon pareggio 0-0 sul difficile campo di Udine, vittoria rotonda per 4-0 contro la Sampdoria (reti di Dia, Bonazzoli, Vilhena, Botheim), 1-1 a Bologna (Dia) ed infine il 2-2 dell’Arechi nell’ultimo turno contro l’Empoli firmato da Mazzocchi e Dia.

LA STELLA: BOULAYE DIA

Arrivato in estate in prestito dal Villarreal, Boulaye Dia ha cominciato molto bene la sua esperienza a Salerno. In queste prime giornate di campionato ha già realizzato 3 reti, rispettivamente contro Sampdoria, Bologna ed Empoli. Ventisei anni il prossimo 16 novembre, senegalese, con la propria nazionale ha vinto l’ultima edizione della Coppa d’Africa svoltasi all’inizio di quest’anno. Nella scorsa stagione, come detto, ha giocato in Spagna con il Villarreal, totalizzando 35 presenze ufficiali e 7 reti. Una di queste l'ha segnata nella semifinale di ritorno di Champions League contro il Liverpool.

L’ALLENATORE: DAVIDE NICOLA

Davide Nicola, piemontese classe 1973, nello scorso campionato ha portato la Salernitana ad una salvezza a dir poco clamorosa. Presa la guida della squadra campana a metà febbraio del 2022 al posto di Stefano Colantuono, con i granata ultimi in classifica con 13 punti in 23 giornate. Nelle restanti 15 gare ha totalizzato i 18 punti che sono bastati ad evitare la retrocessione in Serie B. La Salernitana è la sesta squadra di Serie A che Nicola guida dopo Livorno, Crotone, Udinese, Genoa e Torino.

I DUE EX: CANDREVA E KASTANOS

Sono due gli ex bianconeri che militano nella Salernitana. Antonio Candreva ha giocato sei mesi nella Juventus, da gennaio a giugno del 2010, collezionando 20 presenze totali in tutte le competizioni e 2 gol, entrambi in Serie A contro Bologna e Siena. Il cipriota Grīgorīs Kastanos ha invece prima giocato nel Settore Giovanile della Juventus, per poi fare anche un’annata con la seconda squadra in Serie C (2018/2019) ed esordire nel massimo campionato italiano: 13 febbraio 2019, a Ferrara contro la Spal, lanciato proprio da Mister Allegri". (juventus.com)