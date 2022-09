Calciomercato Juventus / Meglio non rischiare, pronti subito 15 milioni

I giornali e i media in generale continuano a riempire pagine e pagine di notizie di calciomercato. Fra le protagoniste maggiormente citate ancora una volta la Juventus. Sulla carta la regina dell'ultima sessione estiva, la Vecchia Signora sta aspettando di potersi godere i campioni ingaggiati poco tempo fa. Purtroppo gli infortuni di Pogba e Di Maria hanno scombussolato i piani di Allegri, che si aspettava di poter contare su di loro fin da subito.

La sensazione che emerge, leggendo le news di questi giorni, è che forse si poteva fare ancora di più. Magari si potevano fare scelte diverse. Ma sarebbe prematuro dare giudizi dopo appena 6 gare disputate. Fatto sta che la Juve a gennaio sta pensando di muoversi in maniera anche abbastanza pesante per rinforzare ulteriormente la squadra. La notizia che arriva in queste ore dalla Spagna è emblematica<<<