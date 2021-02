Conceicao: “Ronaldo un orgoglio per i portoghesi. Domani servirà essere uniti e solidi”

TORINO – La Juventus scenderà in campo contro il Porto domani sera allo stadio Do Dragao, per l’andata degli ottavi di finale della Champions League. Il tecnico dei lusitani Sergio Conceicao ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani.

“Mi aspetto di trovare un avversario molto forte, però quando è uscito il sorteggio ho sentito reazioni non vere. La Juve è forte ma avrà anche lei le sue difficoltà: affronterà un Porto dalla mentalità vincente, capace di fare ciò che deve, ossia vincere. Loro hanno Ronaldo, ma il calcio è un gioco di squadra, hanno anche altri giocatori come Morata, Kulusevski. Noi dovremo essere uniti e solidi, come abbiamo già fatto vedere in Champions. ​Subiamo tanti gol, soprattutto in casa? Sì, dipende anche dal nostro calcio offensivo. In ogni caso siamo sereni e totalmente concentrati sul match di domani”.

“Non lo faremo a priori come piano gara, ma sicuramente ci saranno momenti in cui dovremo difendere più bassi e sfruttare le ripartenze. Sono partite e momenti delicati. La partita contro la Juve sarà differente da quella contro il Manchester City della fase a gironi. Anche se pure i bianconeri amano il possesso palla, le loro dinamiche di gioco sono diverse”.

“Siamo un grande club quindi il nostro obiettivo è stare in corsa per tutte le competizioni. Le misure per non accumulare impegni in questo periodo vanno prese a inizio campionato, altrimenti è un danno per le squadre portoghesi in Europa. Ronaldo? Non ci sono parole per lui, i numeri dicono tutta la sua qualità. È un orgoglio per noi portoghesi”.

“Ho imparato molto dagli allenatori che avevo in Italia e dallo stesso campionato italiano, che all’epoca era il più forte al mondo. Ma essere un giocatore e molto diverso dal fare l’allenatore. Francisco Conceiçao ha qualità strabilianti e deve continuare a lavorare, perché realizzerà qualcosa di importante nella sua carriera”.