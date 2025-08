Compagnoni: “La Juve avrebbe potuto vendere Koop”

Maurizio Compagnoni, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della possibile cessione di Koopmeiners.

Maurizio Compagnoni, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Sky, riportate da Tuttojuve.com: “La Juventus è un po’ indietro sul mercato? È un po’ indietro, perché queste cessioni bloccano, perché ha dovuto spendere molto per gli obblighi di riscatto o anche per quelli tipo Conceicao che non erano obblighi. Perciò è partita con una bella zavorra la Juve, adesso non so esattamente la cifra dei riscatti”.

Su Koopmeiners

"Però mi rendo conto che avrebbero fatto anche una minusvalenza, rischiando anche di rinforzare un'avversaria ma avrebbero potuto mettere sul mercato Koopmeiners. Tanto Koopmeiners per l'aria che tira a Torino, per quello che vediamo anche nelle operazioni di mercato, non credo rientri nei piani di Tudor, rischia di fare tanta panchina e di svalutarsi ulteriormente. Certo, c'è il rischio che lo dai ad una grande del calcio italiano e questo ritorna a quello dell'Atalanta".