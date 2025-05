Compagnoni: “Bologna-Juve indirizzerà molto la corsa Champions”

La corsa Champions continua senza esclusione di colpi: le parole di Maurizio Compagnoni sulla sfida tra Bologna e Juve

Dopo la vittoria contro il Monza la Juve si prepara a sfidare il Bologna in una sfida fondamentale per la corsa Champions. I bianconeri sono infatti quarti in classifica, ma le avversarie sono tutte a un passo e la qualificazione è tutt’altro che scontata. Intervenuto dagli studi di Sky Sport il giornalista Maurizio Compagnoni ha spiegato: “Corsa Champions? Sono tutte gare molto complicate, è chiaro che tutto ruota attorno alla sfida tra Bologna e Juventus, questa gara indirizzerà molto la corsa Champions e cambia molto se vince la Juventus o vince il Bologna, se finisce in pareggio. Ora si possono fare discorsi ipotetici ma vediamo come finisce Bologna-Juventus che credo che sia uno spareggio straordinario. Il Bologna credo che stia bene, forse a Udine non è stato brillantissimo ma non ti regala niente nessuno in questo campionato e chi vincerà tra Bologna e Juventus avrà una spinta mentale straordinaria”.

Juve, la classifica a quattro giornate dalla fine

La lotta per un posto in UCL è tutt’altro che terminata. Juve, Bologna, Roma, Lazio e Fiorentina sono infatti tutte racchiuse nel giro di tre punti e con quattro giornate ancora da giocare tutto è possibile.

Napoli – 74 punti (34 partite giocate)

Inter – 71 (34)

Atalanta – 65 (34)

Juventus – 62 (34)

Bologna – 61 (34)

Roma – 60 (34)

Lazio – 60 (34)

Fiorentina – 59 (34)

Milan – 54 (34)

Torino – 43 (34)

Como – 42 (34)

Udinese – 41 (34)

Genoa – 39 (34)

Cagliari – 33 (34)

Verona – 32 (34)

Parma – 32 (34)

Lecce – 27 (34)

Empoli – 25 (34)

Venezia – 25 (34)

Monza – 15 (34)

