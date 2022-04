Juve Under 23-Legnago Salus, le formazioni ufficiali

Tra poco in campo allo stadio Moccagatta di Alessandria le due formazioni in campo. Le scelte dei due allenatori per la trentottesima di C.

redazionejuvenews

Oggi è una giornata importante per la Juventus Under 23. La seconda squadra bianconera infatti giocherà la trentottesima giornata di Serie C, l'ultima partita della stagione regolare, contro il Legnago Salus, alle 14:30. Poi inizierà il capitolo decisivo della stagione: i playoff. Ieri, ai microfoni di JTV il mister Lamberto Zauli è stato chiaro su quale sia l'importanza del match di oggi: "Sarà una partita importante, dove vogliamo fare punti e dare continuità in termini di prestazione e risultato. Sarà una gara da affrontare nel miglior modo possibile, contro una squadra che probabilmente ha una sola possibilità per accedere ai playout, cioè la vittoria. Non sarà una partita semplice per i ragazzi, che dovranno essere bravi a gestire il risultato".

"Arriviamo ai playoff con grande autostima e continuità, grazie a mesi di lavoro. La partita si avvicina molto ai playoff e arrivarci con un ottimo risultato e una buona partita ci aiuterà ad affrontare quella successiva nel modo migliore possibile. Sono partite da dentro o fuori, dunque ogni minimo errore può condizionare il risultato. Ancora ci manca un piccolo passo, ci servono punti per ottenere questo ottavo posto che ci permetterebbe di affrontare i playoff con un piccolo margine di vantaggio per la partita successiva. Secondo me è stata un'annata positiva perché sto allenando un gruppo di ragazzi umili, con la testa giusta e con la voglia di diventare calciatori, aiutandomi sia nel rapporto con loro che per il lavoro sul campo".

Una gara quindi da affrontare con la massima concentrazione per arrivare al meglio ai playoff. Andiamo a vedere le formazioni ufficiali della sfida del "Moccagatta" di Alessandria.

Juventus U23 (3-4-2-1): Israel; Boloca, Riccio, Verduci; Sersanti, Palumbo, Leone, Anzolin; Compagnon, Iocolano; Da Graca. All. Zauli.

Legnago: Corvi, Ricciardi, Bondioli, Yabre, Sgarbi, Bruno, Contini, Lollo, Giacobbe, Buric, Gasparetto. All. Colella.

Arbitro: Saia di Palermo