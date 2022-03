Juve, Miretti si racconta: “I miei idoli? Nedved e De Bruyne”

Intervistato da Tuttosport, il giovane centrocampista della Juve Miretti ha parlato della sua esperienza in nazionale U19 e dei suoi idoli

In casa Juve Fabio Miretti è sempre più al centro dell'attenzione. Il giovane centrocampista è in rampa di lancio e dopo le ottime prestazioni con la Juve Under 19 in Youth League e l'esordio in Serie A con la squadra di Allegri, ora sta anche trascinando l'Italia Under 19. Intervistato da Tuttosport, il classe 2003 ha detto: «Il clima nel gruppo azzurro è sicuramente positivo. Sappiamo di essere una squadra forte, ce la possiamo giocare con tutte. Siamo stati bravi a fare quattro gol alla Finlandia, di fatto è un segnale chiaro che abbiamo mandato a tutti: ci siamo, vogliamo chiudere in testa al gruppo e quindi ora faremo di tutto per riuscirci nell’ultimo match con il Belgio. Abbiamo visto qualche loro partita su Youtube, ma come sempre sarà importante l’approccio».