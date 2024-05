Collovati: “Contro la Salernitana, Juve inguardabile per più di un tempo”

Dagli studi della Domenica Sportiva, Fulvio Collovati ha commentato la prestazione della Juventus contro la Salernitana in Serie A. Ecco le parole dell'ex calciatore: "Nel primo tempo o forse anche qualcosa in più è stata una Juventus inguardabile, poi ritengo che Allegri abbia una squadra modesta ma la Juve deve giocare meglio di come gioca e le responsabilità inevitabilmente sono le sue ma non tutte e questo deve essere chiaro perché la Juve è una squadra modesta. Quanti di loro giocherebbero nell'Inter? Nessuno. Io non cavalco la corrente corrente dei tifosi contro Allegri. Dove eravate quando ha vinto 5 scudetti consecutivi?".