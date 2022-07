Collovati: “Bremer è uno dei pochi che sa marcare e difendere la porta”

Fulvio Collovati, intervistato da Juventusnews24, ha commentato il momento e il mercato della Juventus. Ecco alcuni estratti sulla situazione della difesa bianconera. Sulla cessione di De Ligt al Bayern Monaco, di cui oggi pomeriggio è arrivata l'ufficialità: "Se ti offrono oltre 80 milioni di euro non è il caso di pensarci due volte, al di là del valore del giocatore che è innegabile in prospettiva. In ogni caso, nei tre anni che ha fatto in Italia, non ha fatto sfracelli come prometteva al momento del suo arrivo. Io sinceramente penso che sia una cifra non solo adeguata, ma anche superiore a quanto ci si potesse davvero attendere. Quindi sì, condivido la cessione. E in ogni caso la Juve risparmia molto anche di ingaggio".