Cobolli Gigli: “Plusvalenze? La Juventus ha pagato per tutti”

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha detto la sua a LaPresse. Ecco le sue parole sulla sentenza dei bianconeri: "La Juve sulle plusvalenze paga anche per tutte le altre società che non sono state ancora perseguite. Ci sono cose che si capiscono poco, il fatto che Chiné abbia aumentato la pena in termini di punti richiesti senza ci fosse una ragione. Si continuano a perseguire i risultati della squadra mentre ci si dovrebbe concentrare di più su quello che eventualmente hanno fatto i dirigenti. Se hanno sbagliato è giusto che paghino, ma non capisco perché la squadra debba pagare in termini di punti.