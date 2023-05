Juve, Allegri: “È stato surreale, avere un crollo mentale è normale”

Al termine della partita contro l'Empoli l'allenatore della Juve Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Racchiudere la stagione in una serata come questo è riduttivo. Siamo la Juventus e siamo abituati a soffrire, mancano ancora due partite. È stata una situazione strana con la sentenza a 10 minuti dall'inizio della partita. Abbiamo cominciato bene e poi abbiamo preso 3 gol in poco tempo, ma la sentenza non lo giustifica. Eravamo secondi in classifica e ci siamo ritrovati 10 punti sotto, ci saremmo potuti giocare l'accesso in Champions League con il Milan. Ai ragazzi non posso dire nulla, sul campo abbiamo fatto 69 punti".