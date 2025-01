Cobolli Gigli: “Per la Juve il derby è quasi un ultima spiaggia”

Cobolli Gigli ha parlato della prossima partita della Juventus: per l'ex presidente dei bianconeri, il derby sarebbe quasi un ultima spiaggia

Intervistato da OA Sport, Giovanni Cobolli Gigli ha parlato della prossima sfida di Serie A tra Juventus e Torino. Ecco le sue parole: “È una partita che entrambe devono vincere. Secondo me, per la Juve è quasi l’ultima spiaggia. Deve vincere e inanellare una serie di vittorie nei prossimi mesi. Non c’è da rimpiangere le assenze, bisogna mettere in campo una squadra che abbia gli attributi per 90 e passa minuti. E che non molli alla fine, come successo in passato. Bisogna vincere, è l’unica cosa che conta”.

Cobolli Gigli: “Yildiz il futuro della Juventus”

Inoltre, sull’attaccante della Juventus, Kenan Yildiz, l’ex presidente della Juve ha aggiunto: “Yildiz decisivo nel derby? Per me Yildiz è il futuro della Juventus. Ho letto un paio di settimane fa che si parlava dell’idea di lasciare andare Yildiz. Sarebbe come cedere un giovane Boniperti o un giovane Del Piero. Va tenuto, fatto crescere e mantenuto dandogli delle responsabilità. Se noi pensiamo che Yildiz possa andare via sbagliamo di grosso. Poi ci sono gli altri: Koopmeiners ha incominciato a giocare, non è quello dell’Atalanta ma qualcosa ha fatto. Il vero rebus è Douglas Luiz. Mi auguro sia la partita del suo trionfo. Magari riesce a sbloccarsi, anche su calcio di rigore se necessario”.