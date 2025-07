Cobolli Gigli: “Juve, Comolli è troppo rigido”

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del ruolo di Comolli.

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Si può aggiungere una certa rigidità di Comolli nell’affrontare i problemi. Ho lavorato con i francesi per molti anni, in un settore diverso, e ho notato che l’approccio ai problemi è meno accomodante di noi italiani. Comolli può darsi che dica cosa fare, mentre nel calcio serve essere molto più elastici. Ma è un’ipotesi, non è una critica. Devo dire che oltre a questi problemi, ha anche il problema Koopmeiners e quello della vendita di Nico Gonzalez”.

Sul calciomercato

"Quando si ha la necessità difendere, le altre squadre aspettano per portare a casa l'affare migliore. Ha un'eredità molto pesante, credo che la conoscesse dal momento che ha accettato la Juve, ma i problemi sono questi. E sono il frutto anche di qualcosa che viene da lontano e anche con la gestione di Giuntoli. E' chiaro che la campagna acquisti scorsa è stata molto dispendiosa e non ha portato risultati. La manovra che mi è piaciuta è quella di Conceicao, che la società ha confermato. Per quanto riguarda gli altri giocatori, preferirei che se ne andassero".