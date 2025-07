Juventus, Sancho spinge per trasferirsi in bianconero

L'ala inglese è in uscita dal Manchester United e sta facendo pressione sui suoi agenti per vestire la maglia della Juventus.

La pista che porta a Jadon Sancho continua a essere calda. La Juventus punta il classe 2000, tornato al Manchester United dopo il prestito al Chelsea ma già in uscita da Old Trafford, come uno dei primi obiettivi per rinforzare il reparto avanzato.

Hanno già avuto luogo le prime trattative tra i bianconeri e i Red Devils, che si sono rivelate fruttuose: la Vecchia Signora, infatti, avrebbe già un principio di accordo con l’inglese per un quinquennale da 6 milioni di euro a stagione, e la distanza con il club allenato da Rúben Amorim – di 7-8 milioni – è considerata colmabile.

In ogni caso, il tecnico portoghese ha dichiarato in conferenza stampa che il Manchester United non aspetterà in eterno per cedere i propri esuberi, e se non arriverà un’offerta valida in tempi ragionevoli la possibilità del reintegro è concreta.

Sancho fa pressione sugli agenti

Per quanto riguarda Sancho, la sua volontà è chiara: vuole unirsi alla Juventus, e in tal senso La Stampa riporta come stia facendo pressioni sui suoi agenti affinché il trasferimento in bianconero possa concretizzarsi.

L'ostacolo alla fumata bianca è principalmente uno: la Juventus ha in casa una lunga lista di esuberi, alcuni dei quali molto costosi, che non è ancora riuscita a cedere, e dai quali deve incassare la liquidità necessaria a finanziare il mercato in entrata. Nello specifico, l'uscita attesa per fare spazio a Sancho è quella di Nico Gonzalez, per il quale tuttavia non ci sono ancora trattative concrete in piedi.