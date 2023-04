Serie A, la classifica dopo 31 giornate: Juve terza ma occhio alle penalità

Dietro agli azzurri ma sempre in zona Champions troviamo Lazio (61), Juventus (59) e Milan (56). I bianconeri dopo la decisione del Collegio di Garanzia è quindi tornata momentaneamente in testa alla classifica, in attesa di sapere se la Corte d'Appello della FIGC applicherà nuove penalizzazioni. In zona Europa League si trovano invece Roma (56) e Inter (54), con l' Atalanta (52) in Conference League.

Nella zona tranquilla della classifica troviamo Bologna (44), Udinese (42), Fiorentina (42), Torino (42), Monza (41) e Sassuolo (40). Passando invece in fondo alla classifica, la Sampdoria resta ultima in classifica con 17 punti seguita dalla Cremonese a 19 e dal Verona a 26. Appena sopra la zona retrocessione Spezia (27) e Lecce (28) sono ora a rischio e lottano per non retrocedere. Migliori invece le posizioni di Empoli (32) e Salernitana (33), non ancora aritmicamente salve ma ormai abbastanza sicure di non retrocedere. Si prospetta un finale di stagione da non perdersi in Serie A.