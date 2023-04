Le statistiche dopo Juventus-Napoli

I bianconeri hanno perso ieri sera la partita contro la squadra partenopea valevole per la trentunesima giornata di Serie A

La Juventus ha perso ieri sera la partita contro il napoli valevole per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie A. I bianconeri, attraverso il loro sito internet, hanno reso noti i dati e le statistiche relative alla partita ed al campionato.

"Il gol di Raspadori allo scadere ha regalato i tre punti al Napoli all'Allianz Stadium contro la Juventus. I numeri e le curiosità di Juve-Napoli.

JUVE-NAPOLI, LE STATISTICHE POST GARA

Il gol di Giacomo Raspadori (92' 48") è il gol più tardivo segnato da un giocatore del Napoli contro la Juventus in Serie A dal 2004/05.

Il Napoli ha vinto entrambe le sfide stagionali contro la Juventus in Serie A per la quarta volta nella sua storia, dopo esserci riuscito precedentemente nel 2009/10, nel 1986/87 e nel 1957/58.

La Juventus ha registrato due match consecutivi senza gol all’attivo in Serie A per la prima volta da novembre 2012 (contro Lazio e Milan in quel caso).

La Juventus ha perso tre partite di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra febbraio e marzo 2011 (tre sconfitte contro Lecce, Bologna e Milan con Luigi Delneri allenatore).

Era dal 22 aprile 2018 (1-0 firmato da Koulibaly), che il Napoli non riusciva a imporsi in casa della Juventus in Serie A.

Il Napoli ha segnato nelle ultime sette trasferte contro la Juventus in campionato, eguagliando la sua striscia più lunga di gare in gol contro i bianconeri in Serie A (sette incontri tra il 1948 e il 1956).

Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata in sette delle otto trasferte di Serie A nel 2023, più di qualsiasi altra squadra in questo parziale nei maggiori cinque campionati europei.

Il Napoli ha collezionato sette clean sheet nelle ultime otto gare esterne in Serie A, come quelli registrati nelle precedenti 21 gare esterne nella competizione (otto).

Danilo è stato il giocatore della Juventus che ha vinto più duelli (otto) e contrasti (cinque) in questa partita di Serie A.

Il Napoli non ha effettuato alcun tiro nello specchio della porta nel primo tempo per due partite di fila in Serie A per la prima volta dal novembre 2011 (v Lazio e Atalanta in quel caso)." (Juventus.com)