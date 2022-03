Juve, cinque pillole statistiche dopo la partita con lo Spezia

Ieri allo Stadium la squadra di Max Allegri ha ottenuto tre punti importanti contro i liguri. Andiamo a vedere alcuni numeri significativi.

redazionejuvenews

Importante e sofferto successo casalingo ieri per i bianconeri contro lo Spezia. La Juventus nel primo tempo ha avuto in mano il match ed è passata meritatamente in vantaggio grazie al gol di Alvaro Morata. Nella ripresa c'è stato da soffrire, con la squadra ospite che ha provato ad alzare ritmo e baricentro, ma la retroguardia non si è fatta sorprendere. Tre punti importanti, con la squadra ha allungato sull'Atalanta, sconfitta all'Olimpico dalla Roma. Per approfondire quanto visto ieri allo Stadium, andiamo a vedere alcune pillole statistiche, pubblicate sul sito ufficiale della Juventus.

"5 PILLS | JUVENTUS - SPEZIA

Alvaro Morata ha partecipato ad almeno un gol in tutte le ultime quattro sfide contro lo Spezia in Serie A (tre reti, due assist); lo Spezia è la squadra contro la quale ha preso parte ad almeno una rete per più gare consecutive nella massima serie.

Manuel Locatelli (tre gol, tre assist) ha eguagliato il suo record di partecipazioni attive in una stagione di Serie A: sei, come nel 2020/21 e nel 2018/19 col Sassuolo.

Solo Dybala (12) ha partecipato attivamente a più gol di Morata (11, grazie a 6 reti e 5 assist) e Manuel Locatelli (6) in questa Serie A tra i giocatori della Juventus.

Dal 15 ottobre in avanti la Juventus ha subito solo cinque gol in 11 partite casalinghe in Serie A e ha mantenuto la porta inviolata in sette occasioni: nel periodo nei maggiori cinque campionati europei solo Liverpool e Paris Saint-Germain (quattro gol) hanno concesso meno e nessuna squadra ha ottenuto più clean sheet.

La Juventus è rimasta imbattuta in tutte le ultime 14 partite di campionato (9V, 5N) con l’ultima sconfitta arrivata il 27 novembre contro l’Atalanta col punteggio di 0-1: i bianconeri non fanno meglio da una serie di 31 registrata tra aprile 2018 e marzo 2019 sempre sotto la guida di Massimiliano Allegri".

Nonostante le tante assenze in tutti i reparti, la squadra ha saputo trovare un'altra vittoria di misura dopo quella di Firenze in Coppa Italia e della giornata precedente a Empoli. Ora testa a sabato, quando i bianconeri saranno ospiti della Sampdoria.