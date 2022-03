Juve, il punto sugli indisponibili: ben 8 infortunati e 1 squalificato

L'infermeria della Juve è sempre molto piena: ben 8 infortunati in vista della Sampdoria. Oltre a loro anche uno squalificato

Ieri al termine di una lunga e complicata partita la Juventus è riuscita a battere lo Spezia , portandosi a casa tre punti importantissimi. I bianconeri a dieci giornate dal termine sono quarti, a sette punti di distanza dal primo e dal quinto posto. La qualificazione alla prossima Champions League sembra essere in tasca e con un po' di fortuna si potrebbe quasi sperare nello Scudetto . Per farlo, però, la squadra di Massimiliano Allegri dovrà vincerle tutte, impresa tutt'altro che facile. Come se non bastasse, il tecnico bianconero dovrà fare i conti con una lunga serie di indisponibili . Chi rimarrà ai box contro la Sampdoria?

Nonostante il ritorno di Rugani, subito titolare contro lo Spezia, la Juventus ha ancora molti giocatori in infermeria. La stagione di Chiesa, Kaio Jorge e McKennie, purtroppo, è già finita. I tre calciatori bianconeri non torneranno neanche per il finale di stagione. Zakaria, Alex Sandro e Chiellini, invece, non torneranno prima di metà/fine marzo. L'assenza del centrocampista svizzero è sicuramente la più grave tra le fila bianconere: senza di lui Allegri ha a disposizione solo Locatelli, Arthur e Rabiot in mezzo al campo. Chi invece potrebbe tornare a disposizione sono Bonucci e De Sciglio, sulla via della guarigione. Niente da fare per Dybala, che, come spiegato da Allegri in conferenza stampa, spera di tornare per il Villareal. Come se tutto questo non bastasse, contro la Sampdoria mancherà anche Bernardeschi. L'esterno italiano è appena guarito da un lungo infortunio ma contro lo Spezia era diffidato ed è stato ammonito. In vista del match contro i blucerchiati sarà quindi squalificato.