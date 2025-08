Cilli: “Non ci sono top club su Douglas Luiz”

Luca Cilli, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del futuro di Douglas Luiz, in uscita dai bianconeri.

Luca Cilli, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole riportate da Tuttojuve.com: “In questo momento c’è l’idea di andare su O’Riley, centrocampista del Brighton, nel momento in cui ci saranno delle uscite che sono fondamentali per Weah, non ci sono stati dei rilanci da parte del Marsiglia, quindi O’Riley può diventare un obiettivo solamente se esce qualcuno”.

Su Douglas Luiz

"A proposito di uscite c'è da capire la situazione relativa a Douglas Luiz, che potrebbe avere un certo tipo di mercato in Premier League, ma al momento non ci sono top club decisi ad investire su di lui. Resta da capire anche il futuro di Douglas Luiz, se dovesse arrivare quella proposta che possa andare bene sia al giocatore che al club stesso per poterlo cedere, perché non rientra nei piani della società e nemmeno dell'allenatore".