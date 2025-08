Juventus-Reggiana: Bremer torna a guidare la difesa

Dopo l'infortunio dello scorso anno, il difensore brasiliano è tornato a giocare titolare nell'amichevole disputata dalla Juventus

La Juventus è scesa in campo questa mattina nel suo Training Center per la prima amichevole stagionale. La partita, disputata contro la formazione di Serie B della Reggiana, si è conclusa sul risultato di 2-2, con Igor Tudor che ha mandato in campo due 11 diversi nei due tempi, ed ha ottenuto molte indicazioni da questa prima uscita.

Il ritorno in campo

Oltre a quanto visto dal punto di vista tattico, che verrà analizzato e migliorato dal tecnico nei prossimi giorni, la nota più positiva della partita mattutina è stato il rientro in campo da titolare del centrale brasiliano Gleison Bremer: dopo aver accompagnato la squadra al Mondiale per Club, il giocatore è tornato a calcare il campo 304 giorni dopo l’infortunio subito lo scorso 2 ottobre in Champions League. Un recupero importantissimo per la Juventus e Tudor, che potrà contare sull’aiuto del suo centrale per la prossima stagione.