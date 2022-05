Christillin: “Stagione deludente, ora spero nel rafforzamento della squadra”

La dirigente d'azienda e membro del Fifa Council, tifosa della Juventus e vicina alla famiglia Agnelli, ha parlato della stagione bianconera.

La stagione della Juventus ormai volge al termine. Lunedì sera ci sarà la sfida contro la Lazio di Sarri, che sarà l'ultima all'Allianz Stadium per il capitano Giorgio Chiellini, così come per Paulo Dybala. Poi la squadra bianconera chiuderà il campionato al Franchi contro la Fiorentina. Un'annata deludente, in cui non sono arrivati trofei. L'ultima occasione è sfumata mercoledì sera all'Olimpico con la sconfitta nella finale di Coppa Italia contro l'Inter. Per il blasone e la storia della Juve, caratterizzati da un DNA vincente, è chiaramente una grande delusione, dalla quale bisogna rialzarsi. Di questo ha parlato oggi Evelina Christillin, intervistata da La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole: "La stagione mi ha delusa. La partita con il Genoa mi sembra un simbolo: la Juve nel finale ha mollato, come se avesse dato per acquisito il risultato. Mi è dispiaciuto, perché alla Juve di solito non succede".