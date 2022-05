Tardelli: “Chiellini, ci mancherai. Allegri uomo giusto per ritrovare la strada”

L'ex centrocampista della Juve ha parlato in un'intervista a La Stampa del momento dei bianconeri dopo la sconfitta in finale contro l'Inter.

redazionejuvenews

La sconfitta nella finale di Coppa Italia contro l'Inter ha lasciato molti strascichi. Per la Juveinfatti era una l'ultima occasione per vincere un trofeo. Invece la stagione si chiuderà senza successi, come non accadeva da 11 anni, quando sulla panchina bianconera c'era Luigi Delneri. Una delusione, acuita dall'essere arrivata nel Derby d'Italia, che ha pervado tutto l'ambiente Juve. Oggi ne ha parlato anche Marco Tardelli, intervistato da La Stampa: "Una sconfitta dolorosa, che ha mostrato una Juventus senza coraggio, senza cattiveria e senza idee".

L'ex centrocampista poi ha proseguito analizzando le difficoltà della squadra: "La sconfitta con i nerazzurri ha evidenziato una squadra in grande difficoltà, con un centrocampo completamente da rivedere, una difesa in confusione che va sistemata in fretta ed un attacco da aiutare. Serve un gioco più armonioso, più fluido che renda più compatta la manovra bianconera".

Tardelli poi ha commentato l'addio alla Vecchia Signora di Giorgio Chiellini. Il capitano bianconero, dopo la partita dell'Olimpico, ha annunciato che lascerà la Juve dopo aver dato tutto: "Ci mancherai. Oltre ad un grande Capitano, sei stato un esempio di passione e professionalità. Un combattente puro, a volte duro, ma sempre dotato di onestà sportiva. Un leader riconosciuto in campo e nello spogliatoio che ha saputo accettare le sconfitte analizzandole con serenità. Avrai tempo per decidere su quello che vorrai fare in futuro, ma la strada dell'America potrebbe essere un'ottima soluzione per un ritorno a Torino come dirigente nella Tua amata Juve".

Infine, il campione del mondo del 1982 ha allontanato un cambio di guida tecnica: "Un cambio di allenatore non può e non deve avvenire oggi, sarebbe impensabile. Ritengo che Massimiliano Allegri sia l'uomo giusto per ritrovare la strada smarrita ormai da tempo, ma deve riflettere molto sugli errori commessi e soprattutto capire molto rapidamente quali tasselli servono, questa volta senza sbagli, per ricomporre il puzzle vincente".