Christillin: “Io presidente della Juve? Macchè, si tratta di boatos, smentisco al 100%”

Il membro di nomina UEFA all’interno dell’esecutivo FIFA ha parlato

TORINO - Evelina Christillin , membro di nomina UEFA all’interno dell’esecutivo FIFA e tifosissima della Juventus , ha parlato ai microfoni di Radio Uno circa una sua eventuale presidenza nel club bianconero al posto di Andrea Agnelli che nelle ultime ore, dopo la faccenda Superlega ed i disguidi con Ceferin, sembrerebbe essere in bilico. Queste le sue parole: "Io presidente della Juventus? Macchè, si tratta di boatos, smentisco al 100%. Se mi piacerebbe? No, grazie, troppo casino, meglio stare nelle retrovie. Sanzioni per le squadre che avevano aderito alla Superlega? Non credo vadano espulse, ci saranno delle sanzioni di tipo morale o qualcosa del genere, ma non si può fare il processo alle intenzioni".

A proposito di Juventus, ha parlato Andrea Pirlo ai microfoni di Juventus Tv dopo la vittoria contro il Parma. Queste le sue parole: "Il nostro primo avversario a volte è la testa, ma oggi siamo partiti con il giusto atteggiamento e non era facile, siamo rimasti in campo con la giusta concentrazione nel secondo tempo siamo migliorati come fluidità, riuscendo a giocare tra le linee. Dybala è molto bravo a farlo, anche se nel primo tempo era un po' distante tra le linee di passaggio e durante l'anno ci è mancato, perché è un giocatore importante. Questa sera è migliorato con il passare dei minuti e ha fatto una grande partita. Buffon? Lo conosco da quando avevamo 16 anni e siamo ancora insieme. È una persona straordinaria e un campione assoluto e ci dà grande energia quando scende in campo". Queste invece le parole di Alex Sandro: "La cosa importante è vincere, indipendentemente da chi segna. Lavoriamo ogni giorno per riuscire a vincere e oggi siamo felici di esserci riusciti. Avevamo in testa solo la partita e ed è questo che ci ha permesso di superare il Parma".