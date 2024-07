Intervistato da La Gazzetta dello Sport l'ex Inter Chivu ha parlato del nuovo allenatore della Juve Thiago Motta

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l’ex Inter Chivu ha parlato del nuovo allenatore della Juve Thiago Motta: “Abbiamo fatto il Supercorso a Coverciano insieme e ogni tanto lo sento, ci scriviamo per i complimenti. In Italia ha avuto subito una grande opportunità con il Genoa e l’ha sfruttata bene, come ha fatto poi anche con lo Spezia e il Bologna, trovando la dimensione giusta per portare le sue idee e la sua visione del calcio”.

Juve, le parole di Chivu su Thiago Motta

“Thiago sa cosa vuol dire vincere – ha continuato -, prima da giocatore e poi da allenatore. E sa anche che i compromessi ha dovuto farli la Juve, puntando sui giovani per rispettare certe esigenze finanziarie: quindi può essere perfetto. E uno così non penserà mai che il suo sia un salto troppo grande, o fatto troppo presto“.