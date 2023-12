Calciomercato, Sudakov più vicino alla Juve: gli ultimi aggiornamenti

La Juve starebbe accelerando i contatti per assicurarsi le prestazioni di Sudakov: potrebbe essere lui il colpo del calciomercato invernale

La Juventus sembrerebbe aver deciso quale potrebbe essere il profilo più utile per il centrocampo. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il direttore sportivo Giuntoli starebbe lavorando per trovare un accordo con lo Shakhtar Donetsk per Sudakov. Il centrocampista offensivo tra le fila della squadra ucraina avrebbe infatti un identikit ideale considerando le esigenze e le possibilità del club bianconero.