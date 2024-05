Chiesa: “Voglio riportare la Juve dove merita. Futuro? Ne parleremo”

Al termine della finale di Coppa Italia contro l'Atalanta, vinta per 0-1, l'attaccante della Juve Federico Chiesa ha detto: "La Coppa Italia e il raggiungimento della Champions erano obiettivi prefissati". Poi parlando del suo futuro l'esterno italiano ha aggiunto: "Del rinnovo ho parlato col direttore, ne riparleremo a fine stagione. Ci siederemo con tutta calma, ci diremo i nostri progetti e parleremo. Io voglio rimanere in questa grande società, voglio riportare la Juve dove merita. Abbiamo finito con la Coppa Italia, sono felice per i tifosi dopo mesi difficili dove ci è scivolato via il campionato. Proveremo a riprenderci qualche rivincita".