Juve, Chiesa si taglia le vacanze: corre verso il rientro

L'esterno offensivo bianconero, fermo da gennaio per il grave infortunio al ginocchio, per tutto il mese sarà alla Continassa per recuperare.

redazionejuvenews

In questi giorni diversi giocatori della Serie A sono impegnati con le loro nazionali. Terminata questa finestra di impegni internazionali poi, anche questi raggiungeranno gli altri che sono già in vacanza, prima che inizino i ritiri estivi delle rispettive squadre. Ma c'è anche chi è già pronto a lavorare duramente sul campo: Federico Chiesa. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'attaccante della Juventus oggi è alla Continassa, dove sta svolgendo le sue attività in un centro sportivo bianconero praticamente deserto.

Mentre i suoi compagni di squadra inizieranno le proprie ferie in giro per il mondo, l'ex Fiorentina continuerà a lavorare sul campo, con l'obiettivo di completare il suo programma di recupero dalla lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rimediata il 4 gennaio scorso, nella partita giocata all'Olimpico contro la Roma. In questo mese di giugno l'esterno bianconero cercherà di fare progressi importanti e si prenderà solo una settimana di riposo per staccare un po', tra la fine del mese e l'inizio di luglio. Nelle settimane precedenti aveva svolto solo fisioterapia, ma da qualche giorno ha ripreso anche a correre. Si tratta di un passaggio decisivo per questo tipo di infortuni, fatto senza alcun tipo di intoppo.

Il 4 luglio la Juventus tornerà in campo per il radunoe Chiesa non sarà in gruppo, ma continuerà il suo lavoro differenziato. Poi, gradualmente, si unirà in parte alle attività dei suoi compagni di squadra. La Serie A prenderà il via a metà agosto e lui non sarà ancora pronto. Ma l'obiettivo concreto del giocatore è quello di rientrare tra settembre e ottobre, così da mettere un po' di minuti nelle gambe, prima che il campionato si fermi per lasciare spazio al Mondiale. Chiesa vuole riprendere da dove aveva lasciato e fare finalmente coppia con Vlahovic, arrivato dopo il suo infortunio. Federico è pronto ad accelerare per trascinare la Juve.